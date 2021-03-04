Hatay'da amatör balıkçının oltasına tabanca takıldı
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Hatay'da amatör balıkçının oltasına tabanca takıldı

04.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:16
Hatay'da amatör balıkçının oltasına tabanca takıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iskeleden avlanan amatör balıkçının oltasına tabanca takıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iskeleden avlanan amatör balıkçının oltasına tabanca takıldı.

Amatör balıkçı Ahmet Çakır, Atatürk Anıtı Alanı arkasındaki iskeleden avlanırken oltası takıldı.

Balık sanarak oltasını çeken Çakır, misinanın ucundaki cismin tabanca olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Ekipler çalışmanın ardından tabancayı emniyete götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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