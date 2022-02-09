Hatay'da altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde incelendi

HATAY (Bültenler) - OFLAZOĞLU: LÜTFÜ SAVAŞ GENÇ, DİNAMİK VE SORUMLULUĞU BİLİNCİNDE BİR EKİPLE ÇALIŞIYOR

HBB ekiplerinin Çekmece Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında konuşan Muhtar Oflazoğlu, "Hatay Büyükşehir Belediyesi imkânları dâhilinde mahallemizdeki her noktada çalışıyor. 2021 yılında mahallemizde yaklaşık 9 bin metrelik alan asfaltlandı. Burada sadece asfalt değil altyapı çalışmaları da yapıldı. Lütfü Savaş, genç, dinamik ve sorumluluğunun bilincinde bir ekiple çalışıyor. Yaşanabilir bir kent ve toplumun yararı için çalışıyor. Gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı Başkanımız Lütfü Savaş ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

HBB Başkanı Savaş ziyaretlerinin devamında Antakya Oğlakören Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

SAVAŞ: OĞLAKÖREN DE İLK DEFA BETON ASFALTA KAVUŞTU

Oğlakören'deki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Savaş, "Her köyümüzde olduğu gibi Oğlakören de ilk defa beton asfalta kavuştu. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın buradaki yoldan kazasız belasız güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz.Birçok hizmeti yaptığımız köylerimizde hem asfalt hem de diğer hizmetlerimiz devam edecek" açıklamalarında bulundu.

TOKDEMİR: HBB'NİN YAPMIŞ OLDUĞU HİZMETLER BİZİ GURURLANDIRIYOR

Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahalle sakinlerinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, "Köy halkı bizi sevgiyle bağrına bastı. Cumhuriyet Halk Partisinin bir vekili olarak Hatay Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetler bizi gururlandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanınız ve biz durmadan dinlenmeden elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yapılan hizmetin mahallenize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"SENELERDİR EKSİK KALAN HİZMETLERİMİZİ HBB BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ TEKER TEKER TAMAMLIYOR"

Hatay Büyükşehir Belediyesinin her ilçeye eşit hizmet verdiğini vurgulayan CHP Antakya ilçe Başkanı Ümit Kutlu, "Yolumuz mahallemize ve komşularımıza hayırlı olsun. Oğlakören mahallemiz diğer köylerimizde olduğu gibi tarihte ilk defa beton asfaltına kavuştu. Senelerdir eksik kalan hizmetlerimizi Başkanımız Lütfü Savaş teker teker tamamlıyor" diye konuştu.

MUHTAR BİLGİLİ: BAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ

Oğlakören Mahalle Muhtarı Hasan Bilgili de "Başkanımız köyümüze gelerek bizi sevindirdi ve gururlandırdı. Mahallemize çok güzel hizmetler yaptı. Altyapıdan üstyapıya birçok hizmeti gerçekleştirdi. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisine minnettarız" dedi.

Başkan Savaş'ın bir sonraki durağı Üçgedik Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı İbrahim Yıldırım'ın konuğu olan Savaş, çözüm ortağı olarak nitelendirdiği çevre mahallelerdeki muhtarlar ile de fikir alışverişinde bulunarak yapılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

"ÇOK BÜYÜK BİR KANALİZASYON ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Altyapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Lütfü Savaş, "Narlıca'daki arıtma tesisine gidecek şekilde çok büyük bir kanalizasyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma yıllarca ihmal edilmiş ve bekletilmiş. İlk defa kanalizasyon olacak bu bölgemize hayırlı olmasını diliyor, mahalle sakinlerimiz de sabır gösterdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah tez vakitte bitireceğiz" dedi.

2022 BETON ASFALT YILI OLACAK

Başkan Savaş geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında 2022 yılında en az 200 kilometre beton asfalt yapacaklarını ifade etmişti. İki yıllı süre içerisinde 400-450 kilometrelik asfaltı Hatay yollarıyla buluşturacaklarını da sözlerine ekleyen Savaş, HBB'nin beton asfalt atağının artarak süreceğinin sinyalini vermişti.

Mahalle ziyaretlerinde Başkan Savaş'a CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Bültenler - Güncel