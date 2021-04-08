Hatay'da altyapı projelerinde çalışmanın 3200 metre tamamlandı

HATSU, içme suyu şebekesi işlev görmeyen ve olmayan bölgeler için hayata geçirdiği altyapı projelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Su kayıplarının önüne geçmek ve su iletiminin daha sistemli sağlanması adına kolları sıvayan HATSU Genel Müdürlüğü, Defne ilçesine bağlı Döver Mahallesi'nde yeni içme suyu şebeke inşa ve abone bağlantısı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke yerine toplamda yapılacak 7 bin 800 metre iyileştirme çalışmasının 3 bin 200 metresinin tamamlandığını açıklayan HATSU, çalışma sayesinde Döver'in sağlam şebekeye ve sağlıklı suya kavuşacağını vurguladı.

Nüfusun her geçen gün artması ve iklimsel faktörlerden dolayı git gide azalan suyun şebekelerden kaynaklı kaybını önlemede iyileştirme çalışmasının önemli rol üstlendiğini vurgulayan Genel Müdürlük, insan ve çevre sağlığına uygun şekilde iletmek adına yapılan yenileme çalışmalarının süreceğinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler