Hatay'da "Altınözü'nde yaşam" temalı fotoğraf maratonu sonuçlandı
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Hatay'da "Altınözü'nde yaşam" temalı fotoğraf maratonu sonuçlandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da 'Altınözü'nde yaşam' temalı fotoğraf maratonu sonuçlandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen "Altınözü'nde yaşam" temalı fotoğraf maratonunda dereceye girenler belli oldu.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen "Altınözü'nde yaşam" temalı fotoğraf maratonunda dereceye girenler belli oldu.

Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yarışmaya 204 fotoğraf sanatçısı katıldı.

İlçenin her yerinde en iyi kareyi yakalamak için 4 gün uğraşan fotoğraf sanatçıları, çektikleri 937 fotoğrafla jüri karşısına çıktı.

Jüride, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı, Altınözü Kaymakamlığı Basın Sorumlusu Mehmet Durmuş Süral, Fotoğraf sanatçıları, Mehmet Aslan, Ali İhsan Öztürk, Seyit Konyalı, Murat Bakmaz, Derya Balkan ve Şeref Akçay yer aldı.

Yarışma sonunda jürinin yaptığı değerlendirmeyle fotoğraf sanatçıları Meriç Aktar birinci, Alaattin Şenol ikinci ve Rıdvan Süslü de üçüncü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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