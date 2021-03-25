Hatay'da "Altınözü'nde yaşam" temalı fotoğraf maratonu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da "Altınözü'nde yaşam" temalı fotoğraf maratonu başladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da 'Altınözü'nde yaşam' temalı fotoğraf maratonu başladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen "Altınözü'nde yaşam" temalı fotoğraf maratonu, Türkiye'nin birçok kentinden gelen fotoğraf sanatçılarının katılımıyla başladı.

Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen "Altınözü'nde yaşam" temalı fotoğraf maratonu, Türkiye'nin birçok kentinden gelen fotoğraf sanatçılarının katılımıyla başladı.

Sanatçılara ücretsiz konaklama ve yemek gibi hizmetlerin sunulduğu fotoğraf maratonu, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğraf sanatıyla bütünleştirmeyi hedefliyor.

Jüri üyesi Mehmet Aslan, Altınözü'nü turizm destinasyonu haline getirmek için kaymakamlık ve belediyenin iş birliğiyle bu yarışmayı düzenlediklerini ifade ederek, "Altınözü'nde 2018'de düzenlediğimiz 'Altınözü zeytini' temalı foto safarisinden sonra ilçemizin tanıtılması için 2021 yılında tekrar bir foto maraton düzenledik. Yarışmamız 25-28 Mart tarihleri arasında olacak." dedi.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan fotoğraf sanatçısı Ömer Şahin de Altınözü'ne 2. kez geldiğini ve her gelişinde ayrı bir güzelliğini keşfettiğini belirterek, "Altınözü'nü çok seviyorum, çok beğeniyorum. Kültürünü, yemeklerini, zeytini ve zeytinyağını. Dolayısıyla mevsimin en güzel zamanında böyle bir organizasyon olduğu için tekrar gelmek ve bölgeyi fotoğraflamak istedim. Bu tür yarışmalar, il ve ilçeler için mükemmel bir tanıtım oluyor. Altınözü'ne de bu amaçla geldik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Süleyman Soylu Vladimir Putin Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da "Altınözü'nde yaşam" temalı fotoğraf maratonu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 18:37:58. #1.14#
title