Hatay'da "Altınözü'nde Yaşam" adlı fotoğraf yarışması yapılacak
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Hatay'da "Altınözü'nde Yaşam" adlı fotoğraf yarışması yapılacak

03.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:11
Hatay'da

Hatay'ın Altınözü ilçesinde "Altınözü'nde Yaşam" adlı fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde "Altınözü'nde Yaşam" adlı fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından düzenlenecek yarışmada ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amaçlanıyor.

Dereceye girenlere para ödüllerinin verileceği yarışmada ilçe sınırlarında çekilen fotoğraflar değerlendirilecek.

Yarışmaya 25-28 Mart'ta başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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