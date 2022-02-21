Hatay'da alkollü taksi sürücüsü ortalığı birbirine kattı - Haberler
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Hatay'da alkollü taksi sürücüsü ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Hatay'da alkollü taksi sürücüsü ortalığı birbirine kattı Hatay'da alkollü direksiyon başına geçen taksi sürücüsü aracının kontrolünü kaybedince önce aydınlatma direğine çarptı sonrada kaldırımda oturan bir kişiye çaparak yaraladı.

KIRIKHAN, HATAY (İHA) - - Hatay'da alkollü taksi sürücüsü ortalığı birbirine kattı

HATAY - Hatay'da alkollü direksiyon başına geçen taksi sürücüsü aracının kontrolünü kaybedince önce aydınlatma direğine çarptı sonrada kaldırımda oturan bir kişiye çaparak yaraladı.

Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Şehit Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkollü olan Osman İ. kullandığı 31 T 6030 plakalı taksinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce bir aydınlatma direğine çarptı. Ardından kaldırımda oturan Hakan K. (43)'e çarptıktan sonra durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri alkollü sürücü Osman İ. ve Hakan Y.'yı Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Trafiğe kapanan yol aydınlatma direğinin ve taksinin kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

Hatay'da alkollü taksi sürücüsü ortalığı birbirine kattı

Hatay'da alkollü taksi sürücüsü ortalığı birbirine kattı

Hatay'da alkollü taksi sürücüsü ortalığı birbirine kattı

Hatay'da alkollü taksi sürücüsü ortalığı birbirine kattı

Hatay'da alkollü taksi sürücüsü ortalığı birbirine kattı

Hatay'da alkollü taksi sürücüsü ortalığı birbirine kattı

Hatay'da alkollü taksi sürücüsü ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen - 3. Sayfa

Kırıkhan, Taksi, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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