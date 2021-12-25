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Hatay'da alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Hatay'da alev alan tır kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangında alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.

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HATAY (İHA) - Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangında alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Belen ilçesinde E-5 karayolu üzerinde seyir halindeki bir tır, elektrik aksamında yaşanan arıza sonucu yanmaya başladı. Trafik ışıklarına yakın bir noktada yol ortasında yanmaya devam eden tıra itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Soğutma sistemli olduğu ve içerisinde boş kasaların bulunduğu tırın ön kısmı kullanılamaz hale gelirken yangın nedeniyle trafik bir süre aksadı. Can kaybının yaşanmadığı olayda tırda maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Hatay'da alev alan tır kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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