Rip akıntısına kapılan genci cankurtaran ve vatandaşlar kurtardı
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Rip akıntısına kapılan genci cankurtaran ve vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan genç, cankurtaran ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan genç, cankurtaran ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, rip akıntısı sebebiyle her yıl onlarca kişinin deniz sezonunda hayatını kaybettiği Çevlik Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren Y.E.T isimli gencin imdadına cankurtaran, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Boğulma tehlikesi geçiren genç, olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü.

(İHA)

Rip akıntısına kapılan genci cankurtaran ve vatandaşlar kurtardı
Rip akıntısına kapılan genci cankurtaran ve vatandaşlar kurtardı
Rip akıntısına kapılan genci cankurtaran ve vatandaşlar kurtardı
Rip akıntısına kapılan genci cankurtaran ve vatandaşlar kurtardı
Rip akıntısına kapılan genci cankurtaran ve vatandaşlar kurtardı
Rip akıntısına kapılan genci cankurtaran ve vatandaşlar kurtardı
Rip akıntısına kapılan genci cankurtaran ve vatandaşlar kurtardı
Rip akıntısına kapılan genci cankurtaran ve vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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