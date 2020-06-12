Hatay'da akıntıya kapılan kadın boğulmaktan kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yüzerken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı.
12.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:46
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yüzerken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı.
Çevlik sahilinde denize giren ve ismi henüz öğrenilemeyen Suriyeli bir kadın, akıntıya kapıldı.
Genç kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle denizden çıkarıldı.
Boğulmaktan kurtarılan kadın, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA