Hatay'da akıntıya kapılan kadın boğulmaktan kurtarıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yüzerken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yüzerken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı.

Çevlik sahilinde denize giren ve ismi henüz öğrenilemeyen Suriyeli bir kadın, akıntıya kapıldı.

Genç kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle denizden çıkarıldı.

Boğulmaktan kurtarılan kadın, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA