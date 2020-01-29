Hatay'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele toplantısı yapıldı

29.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:48

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Akdeniz meyve sineğiyle mücadele" konulu toplantı düzenlendi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nihat Demirel, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası salonundaki toplantıda, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede, toplumsal mücadele olmadan başarı sağlanamayacağını belirtti.



Turunçgil bahçelerine asılan tuzakların her hafta kontrol edilerek popülasyonunun izlenmesi gerektiğini vurgulayan Demirel, "Akdeniz meyve sineği, turunçgil ürünleri başta olmak üzere nar, incir gibi ürünlere de hasar vermektedir. Ürünlerde hasar meydana gelmesi halinde de ihracat alanında büyük sıkıntılara sebep olmaktadır." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da il genelinde 250 bin dekar alanda narenciye üretimi yapıldığını hatırlattı.

Her yıl ortalama 972 ton hasat yapıldığını kaydeden Çolakoğlu, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya Kaymakam Murat Bulacak, Dörtyol Turunçgil Üreticiler Birliği Başkanı Hacı Seçer ve narenciye üreticileri katıldı.

Kaynak: AA