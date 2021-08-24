Hatay'da Akdeniz mahallesi asfaltlanıyor

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin beton asfalt çalışmalarının yeni adresi Defne ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi oldu.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdüren Büyükşehir ekipleri, Akdeniz Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarının ardından yapımına başlanan beton asfalt çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayarak yolun trafiğe açılacağını belirtti.

Akdeniz Mahalle Muhtarı Murat Sertel, Hatay'a gerçekleştirdiği hizmetlerden ve beton asfalt çalışmalarından dolayı Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler