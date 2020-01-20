Hatay'da AK Parti teşkilatlarından İdlib'e insani yardım

20.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:42

AK Parti Hatay İl Başkanlığı ile Yayladağı ve Antakya teşkilatlarınca, 1000 aile için Suriye'nin İdlib kentine insani yardım malzemesi gönderildi.

İçerisinde battaniye, kışlık elbise, yatak, çizme ve çeşitli kışlık malzemelerden oluşan yardım tırları, Suriye'ye uğurlanmak üzere Yayladağı ilçesine geldi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, burada düzenlenen törende, Türkiye olarak her zaman mazlumların yanında ve zalimlerin karşısında olacaklarını söyledi.

Bir lokma ekmeğin, bir kat elbisenin hayat kurtarabileceğini bildiklerini aktaran Çelik, şunları konuştu:

"Yaşanan bunca insanlık dramına karşılık, dünyanın gelişmiş ülkelerinin gözlerini, kulaklarını ve kapılarını tıkayıp çocukların ölümüne seyirci kaldıklarına şahitlik ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var. Hava şartları çok ağır, çamurun içindeler, bizler elimizden geldiğince Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu mazlum halkların yanında durmaya devam edeceğiz."

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Suriye'de yaşanan dramın kısa sürede sona ermesini dilediklerini belirtti.

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın da İdlib'e sınır olan Yayladağı'nın yaşanan drama tanıklık ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların arından 3 tırlık konvoy, İdlib'e uğurlandı.

Programa, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen, Yayladağı İlçe Başkanı Doğan Gürlen ve partililer katıldı.

Kaynak: AA