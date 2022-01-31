Hatay'da aile sağlığı merkezinden bahçe korkuluğu çalan 2 kişi yakalandı
Hatay'ın Payas ilçesinde bir aile sağlığı merkezinin bahçesinin demir korkuluklarını çalan iki şüpheli yakalandı.
PAYAS, HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde bir aile sağlığı merkezinin bahçesinin demir korkuluklarını çalan iki şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 2 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesini çevreleyen demir korkulukların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan incelemede hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.A ile Ş.A. gözaltına alındı.
Polis merkezden çalındığı belirlenen 11 parça demir korkuluğa el koydu.
AA / Cem Genco - Güncel