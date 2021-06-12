Son dakika haber: Ahırda çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haber: Ahırda çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hatay'ın Antakya ilçesinde bir ahırda çıkan ve kamyonete de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir ahırda çıkan ve kamyonete de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Suvatlı Mahallesi'nde bir ahırdan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ahırdaki ve bir kamyonete de sıçrayan yangını söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber: Ahırda çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haber: Ahırda çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haber: Ahırda çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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