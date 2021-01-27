Hatay'da ağılda motosiklet heybesine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
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Hatay'da ağılda motosiklet heybesine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

27.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:08
Hatay'da ağılda motosiklet heybesine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, ağılındaki motosiklet heybesinde uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, ağılındaki motosiklet heybesinde uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Çınarbaşı Mahallesi'nde A.I'ya ait ağılda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ağılda, narkotik dedektör köpeği "Öğle"nin tepki vermesi üzerine incelenen motosikletin heybesinde, iki poşet içerisinde 1 kilo 16 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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