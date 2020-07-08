Hatay'da ağaçtan düşen 4 baykuş yavrusu korumaya alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağaçtan düşen 4 baykuş yavrusu korumaya alındı.
08.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:31
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağaçtan düşen 4 baykuş yavrusu korumaya alındı.
İlçe Gençlik Merkezi bahçesinde ağaçtan düşen 4 baykuş yavrusunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler, herhangi bir yaraları bulunmayan yavruları teslim aldı.
Korumaya alınan baykuşların, kontrollerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA