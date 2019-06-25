Hatay'da 91 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 91 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 91 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da 91 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 91 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırında görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu. Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri öğrenilen Suriye uyruklu 91 kaçak göçmen jandarmaya teslim edildi.

Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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