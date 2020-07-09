Hatay'da 9 yaşındaki öğrenci hikaye kitabı yazdı Hatay'ın Hassa ilçesinde 9 yaşındaki Ali Mete Tunç, "Gizli Mağara" adlı kitap yazdı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 9 yaşındaki Ali Mete Tunç, "Gizli Mağara" adlı kitap yazdı.

İlçedeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim gören Tunç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde kaldığı günlerde hikaye kitabı yazmaya karar verdi.

Tunç, ailesinin de desteğiyle 3 ayda "Gizli Mağara" adlı hikaye kitabını kaleme aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı zamanı iyi değerlendirmek için kitap yazdığını belirten Tunç, "Evde kalmayı avantaja dönüştürdüm ve bu süreçte kitap yazmaya karar verdim. Geçtiğimiz hafta kitabım çıktı. Kitabımda insanın aklını kullanınca her şeyin üstesinden gelebildiğini anlatmak istedim." dedi.

Kaynak: AA