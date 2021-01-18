Hatay'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

18.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:08
Hatay'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Oğulpınar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Suriyeli olduğu belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı, evde yapılan aramada uyuşturucu ile çalıntı motosiklet bulundu.

Gözaltına alınan iki kişiden H.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.Ş. serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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