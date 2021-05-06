Hatay'da 85 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Hatay'da 85 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'da 85 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki farklı adreste yapılan aramada 85 kilogram nargile tütünü ve 4 bin adet makaron ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki farklı adreste yapılan aramada 85 kilogram nargile tütünü ve 4 bin adet makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda Haraparası Mahallesinde farklı iki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 84 kilo 900 gram kaçak nargile tütünü ve 4 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Ö.E. ve M.A isimli şahıslar haklarında adli işlem yapıldı. - HATAY

Hatay'da 85 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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