Hatay'da 8 ton kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 8 ton kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 8 ton kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 8 ton 700 kilogram kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 8 ton 700 kilogram kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma yaptı. Akasya Mahallesinde bulunan bir ikametin deposunda yapılan aramada paketler halinde mükerrer bandrollü 8 ton 700 kilogram kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A. ile A.A. gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da 8 ton kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Antakya, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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