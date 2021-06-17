Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi
Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizin 8 farklı noktasında çıkan hortum korkuttu.
Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizin 8 farklı noktasında çıkan hortum korkuttu.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan mahallesinde bulunan denizde hortum çıktı. Art arda açıklarda çıkan 8 ayrı hortum görüntülenirken, kısa süre sonra sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş