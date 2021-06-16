Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi
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Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizin 8 farklı noktasında çıkan hortum korkuttu.

Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizin 8 farklı noktasında çıkan hortum korkuttu.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan mahallesinde bulunan denizde hortum çıktı. Art arda açıklarda çıkan 8 ayrı hortum görüntülenirken, kısa süre sonra sona erdi.

Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi
Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi
Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi
Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

Hatay'da çıkan 8 ayrı hortum korkuttu
Hatay'da çıkan 8 ayrı hortum korkuttu
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