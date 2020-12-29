Son dakika haberi | 750 polisle yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

Son dakika haberleri: Hatay'ın İskenderun ilçesinde 750 polisin katılımıyla yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 750 polisin katılımıyla yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 750 polisle huzur ve güven uygulaması başlattı.

Kentte belirlenen 40 noktada şüpheli araç ve kişileri durduran güvenlik güçleri, arama ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollü yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'te uygulama noktalarını drone ile havadan denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli