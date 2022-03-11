75 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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75 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - Güncel
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Hatay'da, "kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından kesinleşmiş 75 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'da, "kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından kesinleşmiş 75 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında Antakya'da meydana gelen cinayet ve yaralamayla ilgili hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan S.D'nin Defne ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Ekiplerin operasyonuyla S.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

75 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

75 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Cinayet, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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