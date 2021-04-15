Hatay'da 75 yaşındaki davulcu 20 yıldır vatandaşları sahura kaldırıyor
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Hatay'da 75 yaşındaki davulcu 20 yıldır vatandaşları sahura kaldırıyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da 75 yaşındaki davulcu 20 yıldır vatandaşları sahura kaldırıyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 75 yaşındaki Talip İster, 20 yıldır insanları davul çalarak sahura uyandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 75 yaşındaki Talip İster, 20 yıldır insanları davul çalarak sahura uyandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fatikli Mahallesi'nde "Davulcu Talip Amca" olarak bilinen İster, 20 yıl önce o dönemin belediye başkanı tarafından kendisine hediye edilen davulunu dolaptan çıkarttı.

Yaklaşık 20 yıllık bu süreçte her ramazanda mahallenin tek davulcusu olarak vatandaşları sahura kaldıran İster, ilerleyen yaşına rağmen işini severek yapıyor.

Çocuğu bulunmayan ve eşiyle birlikte ömrünü geçiren İster, aldığı yaşlılık maaşının yanı sıra ramazan davulculuğundan kazandığı gelirle de evinin geçimini sağlıyor.

İster, AA muhabirine, 20 yıldır ramazanda insanları sahura uyandırmak için tokmağını davuluna vurduğunu anlattı.

İşini çok sevdiğini ve ilerleyen yaşına rağmen davulu çok iyi çalabildiğini belirten İster, "Yaşlılık maaşım var bunun yanı sıra ramazanda da yardım geliyor. Bu yardımların karşılığı olarak 20 yıldır ramazan davulcusu olarak insanları sahura uyandırıyorum, insanlar da bana çay, şeker makarna, pirinç, bulgur veriyor. Böylece eşimle geçimimizi sağlıyoruz. Çok mutluyum Allah'a çok şükür bu mübarek ayda davul çalmaya devam ediyorum." dedi.

İster, gücünün yettiği kadar her ramazanda davul çalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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