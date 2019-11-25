Hatay'da 70 şişe sahte içki ele geçirildi
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Hatay'da 70 şişe sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 şişe sahte içki ele geçirildi.

25.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:01
Hatay'da 70 şişe sahte içki ele geçirildi

'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 şişe sahte içki ele geçirildi.


Samandağ İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki imal ederek vatandaşları zehirleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, aylar süren takip neticesinde şüphelilerin Yeni Mahalle'de bulunan adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda kutu ve dolapların arasına gizlenmiş 70 şişe sahte içki ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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