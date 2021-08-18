Hatay'da 7 metrekarelik dükkanında 60 yıldır ilk günkü heyecanla ayakkabı tamir ediyor

Hatay'da 6 yaşındayken dedesinin yanında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 60 yıldır sürdüren Mehmet Sıtkı Yenilmez, unutulmaya yüz tutmuş köşkerliği devam ettirmenin gururunu yaşıyor.

Hatay'da 6 yaşındayken dedesinin yanında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 60 yıldır sürdüren Mehmet Sıtkı Yenilmez, unutulmaya yüz tutmuş köşkerliği devam ettirmenin gururunu yaşıyor.

Tarihi Uzun Çarşı'daki 7 metrekarelik iş yerinde ayakkabı ve çanta tamir ederek geçimini sürdüren Yenilmez, 60 yıldır her sabah dükkanını aynı heyecanla açıyor.

Parası olsun olmasın dükkanına gelen hiçbir müşterisini boş göndermemesi, ayakkabı ve çanta tamiriyle ilgili en zor işlerin üstesinden gelebilme yeteneğiyle bilinen Yenilmez'i, çarşı esnafı ve müşterileri "ayakkabı profesörü" olarak tanımlıyor.

Mehmet Sıtkı Yenilmez, AA muhabirine, 6 yaşında dedesi ve dayısının yanında mesleğe ilk adımını attığını anlattı.

İşini severek yaptığını ve mesleğini uzun yıllar daha sürdürmek istediğini söyleyen Yenilmez, iş yerine gelen müşterilerini geri çevirmediğini, bunun da esnaflığın en önemli sırrı olduğunu ifade etti.

Çok zor ayakkabı ve çanta tamir işlerini bile kolaylıkla yapabildiği için çarşı esnafı ile müşterilerinin kendisine "ayakkabı profesörü" dediklerini aktaran Yenilmez, şöyle konuştu:

"Dükkanıma gelen herkes mutlu ve mesut ayrılır. İşini çözmeden kimseyi buradan göndermem. Ömrümü 7 metrekarelik alana sığdırdım. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğimi ilk günkü heyecanla yapıyorum, birçok ustanın yapamadığı tamirleri yaptıkça geçen zaman içinde bana 'ayakkabı profesörü' denmeye başladı. Ben de bunu benimsedim ve iş yerimin tabelasına da bunu yazdım. Bu unvan sayesinde çok tanındım resmi dairelere bile gitsem 'hoş geldin profesör' diye çağrılıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Bana gelen bir işi yapmak için çok emek veriyorum ve insanları mutlu ediyorum."

Yaptığı işin zor ama değerli olduğunu vurgulayan Yenilmez, "Eskiden daha çok çalışırdım. Yaşım ilerlediği için kendime daha çok zaman ayırmaya başladım ve çalışma sürem biraz daha azaldı. Ancak elim titreyene kadar bu işi yapmaya devam edeceğim. Bu meslek sayesinde 3 kızım da üniversite mezunu oldular." diye konuştu.

Yeni jenerasyonun ayakkabı tamirciliğine (köşkerlik) ilgi göstermediğini bu nedenle mesleği öğretecek çırak bulmakta zorlandığını söyleyen Yenilmez, "Ben halen evimden iş yerine 3 kilometre yol yürüyerek gelirim. Mesleğimi çok seviyorum ve önemli bir iş yaptığımı düşünüyorum. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğimi ilk günkü heyecanla yapıyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Müşterilerden Fatma Deniz de Mehmet Sıtkı Yenilmez'i iyi bir usta olarak tanıdıkları anlatarak,"Hatay'ımızın en başarılı tamircilerinden biri kendisidir. Özellikle çanta, ayakkabı ve valiz tamirinde kendisini tercih ediyoruz. Uzun yıllar daha inşallah buraya gelmek isteriz. Böyle ustaların tükenmesini istemiyoruz, inşallah bu meslek devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco