Hatay'da 699 gümrük kaçağı cep telefonunun bulunduğu kolileri kargodan teslim alan şüpheli yakalandı
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Hatay'da 699 gümrük kaçağı cep telefonunun bulunduğu kolileri kargodan teslim alan şüpheli yakalandı

31.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:27
Hatay'da 699 gümrük kaçağı cep telefonunun bulunduğu kolileri kargodan teslim alan şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, içerisinde 699 gümrük kaçağı cep telefonu bulunan kolileri kargo şubesinden teslim alan zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, içerisinde 699 gümrük kaçağı cep telefonu bulunan kolileri kargo şubesinden teslim alan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün ticaretini önlemeye yönelik Sakarya Mahallesi'ndeki bir kargo firmasına operasyon düzenledi.

Polis, B.D'ye gelen iki kolide 699 gümrük kaçağı cep telefonu buldu.

Kolileri almak için şubede bulunan B.D, ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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