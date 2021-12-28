Hatay'da 691 litre sahte içki ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'da 691 litre sahte içki ve 100 şişe kaçak içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sahte alkollü içki üretimi veya satışı yaptığı değerlendirilen il genelinde toplam 567 ev ve iş yerinde yapılan aramada, 691 litre sahte içki, 100 şişe çeşitli ebatlarda kaçak içki ve damıtma sistemi bulundu.

Şüpheliler C.K, E.K, A.M, M.M. ve H.S. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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