Hatay'da 69 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi
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Hatay'da 69 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

04.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:54
Hatay'da 69 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda, 69 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda, 69 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir kargo firmasına operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, İzmir'e gönderilmek üzere kargo şirketine bırakılan kutularda, 39 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

İş yeri önünde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.E'nin de elindeki kolide, 30 kilogram bandrolsüz nargile tütünü bulundu.

M.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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