Hatay'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım aracı kısıtlaması

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu taşımada ücretsiz biniş için kullandıkları "Hatay Kart"ların söz konusu saatler dışında aktif olmayacağını duyurdu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu taşımada ücretsiz biniş için kullandıkları "Hatay Kart"ların söz konusu saatler dışında aktif olmayacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereğince, Hatay'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine karar verildiği hatırlatıldı.

Söz konusu saatler dışında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekilerin toplu taşımada kullandıkları "Hatay Kart"larının aktif olmayacağının ifade edildiği açıklamada, vatandaşların hem kendisi hem de toplum sağlığı için alınan kurallara uymaları konusunda özen göstermesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş