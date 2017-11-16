Hatay'da 64 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 64 kişi yakalandı.





3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Pulluyazı, Topraktutan ve Kızılçat karakolları sorumluluk sahalarında yaptıkları arazi aramasında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan grupları fark etti.





Yakalanan 64 kişinin Suriyeli oldukları belirlendi.





Güvenlik kontrolü için karakola götürülen, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı Suriye uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.