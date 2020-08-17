Hatay'da 63 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 63 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
17.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:57
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 63 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerine düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı 63 cep telefonu ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA