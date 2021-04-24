Hatay'da 61 kilo 95 gram esrar yakalandı
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Hatay'da 61 kilo 95 gram esrar yakalandı

Hatay'da 61 kilo 95 gram esrar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden çalışması sonucu 61 kilo 95 gram esrar maddesi yakalandı.

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden çalışması sonucu 61 kilo 95 gram esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Y. ve O.Y. isimli şahısların gizli bölmeli traktör ile Suriye'den getirilecek olan uyuşturucu maddeyi Ziyaret Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahası bölgesinden Türkiye'ye geçireceği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Konuyla ilgili uyuşturucu madde arama köpeği Öğle ile birlikte yapılan arama sonucunda sazlık bölge içerisine gizlenmiş vaziyette 61 kilo 95 gram ağırlığında plakalar halinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen esrar ele yakalandı.

Şüpheli şahıslar F.Y. ve O.Y. gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da 61 kilo 95 gram esrar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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