Hatay'da 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 61 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.



Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.



Suriye uyruklu olduğu ve sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 61 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA