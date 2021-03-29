Son dakika gündem: 60 yaş üzeri kişilere Kovid-19 aşısı yapılıyor
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Son dakika gündem: 60 yaş üzeri kişilere Kovid-19 aşısı yapılıyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Sağlık

Son dakika haber... Hatay'ın Altınözü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 60 yaş üzeri kişiler ve eşleri ile risk grubundakiler için aşılama başladı.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 60 yaş üzeri kişiler ve eşleri ile risk grubundakiler için aşılama başladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri bu kapsama giren ve randevu alarak aşı olmak isteyen vatandaşların aşılarını evlerinde yapıyor.

Altınözü İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferdi Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 60 yaş üzeri ve eşleri ile kronik hastaların evlerinde aşılanmasına başlandığını söyledi.

Coşgun, ilçede 4 ekiple sahada aşılama çalışmalarının yapacağını kaydetti.

Son dakika gündem: 60 yaş üzeri kişilere Kovid-19 aşısı yapılıyor
Son dakika gündem: 60 yaş üzeri kişilere Kovid-19 aşısı yapılıyor
Son dakika gündem: 60 yaş üzeri kişilere Kovid-19 aşısı yapılıyor
Son dakika gündem: 60 yaş üzeri kişilere Kovid-19 aşısı yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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