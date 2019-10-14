Hatay'da 60 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 60 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 60 göçmen yakalandı.

14.10.2019 14:25
Hatay'da 60 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 60 göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, sınırda görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri belirlenen 60 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.


Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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