Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı
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Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı

Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser M.T'nin Numuneevler Mahallesi'ndeki adreste olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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