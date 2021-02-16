Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
16.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:28
Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınçay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan K.D'nin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Ekiplerce yakalanan K.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz