Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

16.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:28
Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Hatay'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınçay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan K.D'nin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Ekiplerce yakalanan K.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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