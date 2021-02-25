Hatay'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
25.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:26
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İlçedeki 9 mahallede 15-21 Şubat'ta meydana gelen otomobil, motosiklet, bisiklet, ev ve iş yeri olmak üzere 13 hırsızlık olayının aydınlatılması için Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler kimlik ve adres bilgilerine ulaştığı 6 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş