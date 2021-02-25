Hatay'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İlçedeki 9 mahallede 15-21 Şubat'ta meydana gelen otomobil, motosiklet, bisiklet, ev ve iş yeri olmak üzere 13 hırsızlık olayının aydınlatılması için Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler kimlik ve adres bilgilerine ulaştığı 6 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş