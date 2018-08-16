Hatay'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkhan-Kumlu yol kavşağında uygulama yapan Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Abdul İlehi El M'nin (20) kullandığı 33 MB 296 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 2'si kadın 6 Suriye uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Suriye uyruklu sürücü gözaltına alındı.