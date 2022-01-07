Hatay'da 6 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 6 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da 6 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde 6 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde 6 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, içerisinde A.K. ve yabancı uyruklu M.H. isimli şahısların bulunduğu otomobil, Topboğazı yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda 5 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı Dedektifleri (JASAT) ise Aktepe Mahallesi'ne satışa sunulmak üzere kaçak sigara getirileceği bilgisi alınması üzerine çalışma yaptı. Yabancı uyruklu A.A. isimli şahsın kullandığı otomobili durduran ekipler çeşitli markalarda bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Hatay'da 6 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi

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