Hatay'da 6 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerini arttıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekebaşı Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenledi.
Evlerin depolarında 6 bin 280 litre sahte içki ile damıtma sistemi ele geçirildi.
Şüpheliler H.İ. ve G.İ. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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