Hatay'da 6 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 6 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 6 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerini arttıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekebaşı Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenledi.

Evlerin depolarında 6 bin 280 litre sahte içki ile damıtma sistemi ele geçirildi.

Şüpheliler H.İ. ve G.İ. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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