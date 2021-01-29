Hatay'da 508 uyuşturucu hap ele geçirildi
29.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:37
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 508 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 508 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B.B. ve S.Ö'ye ait Güzelburç Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu hap bulundurulduğu bilgisi aldı.
Adreste 508 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz