Hatay'da 508 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Hatay'da 508 uyuşturucu hap ele geçirildi

29.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:37
Hatay'da 508 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 508 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 508 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B.B. ve S.Ö'ye ait Güzelburç Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu hap bulundurulduğu bilgisi aldı.

Adreste 508 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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