Aranan yabancı uyruklu terörist Hatay'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aranan yabancı uyruklu terörist Hatay'da yakalandı

Aranan yabancı uyruklu terörist Hatay'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya (PYD-YPG) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya (PYD-YPG) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmada, PKK/KCK (PYD-YPG) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu mevsimlik işçi H.S. isimli şüphelinin ilçede bulunduğu tespit edilerek harekete geçildi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheli H.S. adliyedeki işlemlerinin ardından İskenderun T Tipi Cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı
Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı
Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı
Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Oğulcan Engin Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ceyhun Gülselam Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aranan yabancı uyruklu terörist Hatay'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 12:47:21. #1.15#

title