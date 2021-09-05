Hatay'da 5 milyon 200 bin makaron ele geçirildi
Hatay'da, bir araçta gümrük kaçağı 5 milyon 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Hatay'da, bir araçta gümrük kaçağı 5 milyon 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun-Serinyol kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 5 milyon 200 bin makaron bulundu.
Polis, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco