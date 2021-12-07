Hatay'da 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası adamı arama çalışması başlatıldı - Haberler
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Hatay'da 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası adamı arama çalışması başlatıldı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası adamı arama çalışması başlatıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı.

Akarca Mahallesi'ndeki evinden 5 gün önce çıkan alzaymır hastası Osman Gedemen'den (92) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, Gedemen'i bulmak için çalışma başlattı.

Hatay'da 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası adamı arama çalışması başlatıldı

Hatay'da 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası adamı arama çalışması başlatıldı

Hatay'da 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası adamı arama çalışması başlatıldı

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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