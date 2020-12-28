Hatay'da 5 bin ıhlamur fidanı dağıtıldı

Hatay'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere ıhlamur fidanı dağıtıldı.

Hatay'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere ıhlamur fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte ıhlamur yetiştiriciliğini teşvik etmek, yeni çeşitlerin yaygınlaştırılması, tıbbi ve aromatik bitki kapasitesinin artırılması amacıyla fidan dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, orman köylülerinin gelir artışının sağlanması ve ıhlamur ihtiyaçlarının yerli imkanlarla sağlanması amacıyla ücretsiz 5 bin ıhlamur fidanı dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş